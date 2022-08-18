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8 сентября, 22:01
НовостиПолитика

Бату Хасиков о сотрудничестве с Беларусью

Бату Хасиков о сотрудничестве с Беларусью

Накануне представители двух республик обсудили перспективы торгово-экономического взаимодействия, о чем мы уже сообщали ранее. На встрече обсудили коммуникацию в сфере сельского хозяйства, строительства, образования, культуры, спорта, туризма. Прозвучало предложение создать прямое авиасообщение Элиста-Минск.

"Важно подчеркнуть, что наша Республика и Беларусь связаны исторически. Брестскую крепость мужественно защищали уроженцы Калмыкии Венициан Майоров, Николай Санджиев, Церен Пасугинов, Александр Ташнинов, Александр Иванов. Одна из улиц г. Березино носит имя участника партизанского движения в Беларуси Михаила Хонинова" - отметил Глава Калмыкии у себя в социальных сетях.

Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.

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