Заслуженный врач РСФСР Мария Убушиева: "У больницы есть серьезный потенциал и перспективы"

Сегодня главный врач ресбольницы им.П.П. Жемчуева Александр Калаев навестил ветерана здравоохранения, заслуженного врача РСФСР Марию Убушиеву.

Мария Кавкишевна была одной из тех, кто восстанавливал республику в послевоенные годы, после возвращения из депортации. В 1957 году она вернулась в Калмыкию, работала отоларингологом в городской больнице. С 1959-1962 годы была заведующей поликлиническим отделением ресбольницы. В 1962 году было организовано отоларингологическое отделение, которое она и возглавила. Медработникам тогда приходилось работать без оборудования, не было ни света, ни воды.

"Мария Кавкишевна была 25 лет заведующей отделением. Под ее руководством сформировалась мощная отоларингологическая служба. Ее ученики сегодня продолжают работать и у нас, и далеко за пределами республики. Она сделала многое как главный внештатный отоларинголог минздрава Калмыкии и как председатель регионального отделения Российского научного общества отоларингологов. Наши сотрудники часто бывают в гостях у Марии Кавкишевны, и не только по праздникам. Она хорошо знает историю больницы, биографии Семена Залкинда, Петра Жемчуева, наших врачей-современников. Для нас все они являются примером", - сказал Александр Калаев, главный врач ресбольницы им.П.П. Жемчуева.

Кстати, в марте Мария Убушиева отметит своё 95-летие. "Я уверена в большом будущем больницы, у нее есть серьезный потенциал и перспективы, основу которых составляют настоящие профессионалы", - отметила ветеран.