Прокуратура республики провела проверку исполнения трудового законодательства по обращению местного жителя.

Работнику произведена выплата среднего заработка за время задержки исполнения решения суда о восстановлении на работе в размере более 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Калмыкии В силу закона работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.

Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе.

Прокуратура республики внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства.