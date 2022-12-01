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17 февраля, 08:30
Новости

Прокуратура республики провела проверку исполнения трудового законодательства по обращению местного жителя.

Прокуратура республики провела проверку исполнения трудового законодательства по обращению местного жителя.

Работнику произведена выплата среднего заработка за время задержки исполнения решения суда о восстановлении на работе в размере более 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Калмыкии В силу закона работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.

Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе.

Прокуратура республики внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства.

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