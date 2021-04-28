Заслуженный работник культуры России Виктор Сова отмечает юбилей

Красота в деталях, в окружающей нас природе, в чертах лица близкого человека. И замечать ее может только истинный творец. Так считает Заслуженный работник культуры России Виктор Сова. Завтра - 30 мая он отметит 80-летие. К юбилею Национальный музей готовит выставку его работ.

Один из немногих в республике знатоков графического искусства, несмотря на возраст, и сегодня передает свои знания и секреты ремесла ученикам, среди которых плеяда известных художников. В преддверии этой даты наш корреспондент Санджирма Батаева поговорила с мастеров о творчестве, о преемственности поколений и о том, что такое истинное искусство.

Замечать прекрасное в том, что окружает нас, даже в играющих лучах солнца или вдруг нагрянувших тучах - всему этому учит один из немногих в республике мастеров графического искусства Виктор Сова. Вот уже 52 года он занимается любимым делом в художественной школе имени Рокчинского.

Также требователен он и к себе. О его работоспособности, говорят его коллеги. Он вкладывает душу в каждого ученика.

Виктор Сова – уроженец Кубани. Любовь к изобразительному искусству перенял от отца, который увлекался резьбой по дереву. В 1969 году выпускника Краснодарского педагогического института по специальности «Преподаватель черчения, рисования и труда» однокурсник, ныне известный живописец Виктор Хахулин пригласил в детскую школу искусств имени Рокчинского. Тогда это был, скорее, художественный кружок - всего два класса, вспоминает Виктор Сова. Но вдвоем они смогли превратить его в один из флагманов дополнительного образования, кузницу кадров, которые продолжают развивать сферу искусства в Калмыкии.

Виктор Сова воспитал несколько поколений талантливых учеников, не только передал им секреты мастерства, но и привил глубокую любовь к родному краю. Валерий Яшкулов, Николай Галушкин, Мерген Мошулдаев, Юрий Хаджинов, Герля Нурова, Халга Поваева – это далеко не полный список. Они вспоминают, что мастер никогда не скупится на похвалу, помогает словом и делом, а главное – вдохновляет.

Творческий и энергичный, он находит ключик к сердцу каждого ученика.

Калмыкия стала для Виктора Кузьмича второй Родиной. Здесь родились и выросли две его дочери. Любовь к степному краю он воспевает в своих работах.

За более, чем полвека им созданы целые циклы работ. Произведения художника хранятся в музеях России, в частных коллекциях Германии, Монголии, Китая, Швейцарии, Украины, в фонде Национального музея. Здесь к юбилею мастера подготовили выставку его картин и изделий декоративно-прикладного искусства. Несмотря на солидный возраст, Виктор Сова продолжает творить, дарить красоту и воспитывать подрастающее поколение художников.