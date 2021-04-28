В Калмыкии завершается затопление лиманов

Об этом сообщили в республиканском министерстве сельского хозяйства. На сегодня в Кетченеровском, Лаганском, Малодербетовском, Октябрьском, Целинном, Черноземельском и Яшкульском районах уже подводят итоги. Как было отмечено, лиманное орошение - один из надежных источников получения недорогих и качественных кормов для животноводства в климатических условиях Калмыкии.

В этом году, согласно графику, было затоплено свыше 24 тысяч гектаров, что на 3 тысячи больше, чем в прошлом. Подача воды в зимний период позволила в этом году затопить на 100 процентов также лиманы в Целинном и Яшкульском районах. Сейчас формируются сенокосные бригады, приводят в порядок технику, решают вопросы оплаты труда для кормозаготовителей.