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29 мая, 15:42
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В Калмыкии завершается затопление лиманов

В Калмыкии завершается затопление лиманов

 Об этом сообщили в республиканском министерстве сельского хозяйства. На сегодня в Кетченеровском, Лаганском, Малодербетовском, Октябрьском, Целинном, Черноземельском и Яшкульском районах уже подводят итоги. Как было отмечено, лиманное орошение - один из надежных источников получения недорогих и качественных кормов для животноводства в климатических условиях Калмыкии.

В этом году, согласно графику, было затоплено свыше 24 тысяч гектаров, что на 3 тысячи больше, чем в прошлом. Подача воды в зимний период позволила в этом году затопить на 100 процентов также лиманы в Целинном и Яшкульском районах. Сейчас формируются сенокосные бригады, приводят в порядок технику, решают вопросы оплаты труда для кормозаготовителей.

 

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