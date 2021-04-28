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28 мая, 21:51
НовостиЭкономика

«Разработка Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики региона»

«Разработка Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики региона»

 

Эту тему  обсудили сегодня члены кабмина под председательством вице-премьера Очира Шургучеева. По итогам был принят протокол, в рамках которого решено создать рабочую группу. Она будет заниматься разработкой проекта соответствующей стратегии в области экономики, социальной сферы и госуправления. Предоставить его в правительство для утверждения необходимо до 20 августа.

Также были заслушаны доклады о достижении показателей цифровой зрелости в области здравоохранения, образования, ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства

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