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16 февраля, 10:54
НовостиCOVID-19ОбразованиеЗдравоохранение

Защити себя и выиграй приз!

Защити себя и выиграй приз!

Сегодня в КалмГУ среди вакцинированных студентов разыграли свыше 100 призов, в том числе айфон, ноутбук, беспроводные наушники - на общую сумму 250 тысяч рублей. Среди обязательных условий: быть студентом КалмГУ очной формы обучения и иметь сертификат о прохождении вакцинации.

Цель акции – поощрить самых ответственных и внимательных к своему здоровью и безопасности окружающих. Победителей определяли с помощью генератора случайных чисел. Отметим, на сегодняшний день в университете наблюдается высокий порог вакцинации, как среди преподавателей, так и среди студентов.

 Серия розыгрышей среди привитых от коронавируса продолжится завтра по направлениям: «Самая привитая группа», «Лучший куратор» и «Лучший декан». 

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