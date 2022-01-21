Защити себя и выиграй приз!

Сегодня в КалмГУ среди вакцинированных студентов разыграли свыше 100 призов, в том числе айфон, ноутбук, беспроводные наушники - на общую сумму 250 тысяч рублей. Среди обязательных условий: быть студентом КалмГУ очной формы обучения и иметь сертификат о прохождении вакцинации.

Цель акции – поощрить самых ответственных и внимательных к своему здоровью и безопасности окружающих. Победителей определяли с помощью генератора случайных чисел. Отметим, на сегодняшний день в университете наблюдается высокий порог вакцинации, как среди преподавателей, так и среди студентов.

Серия розыгрышей среди привитых от коронавируса продолжится завтра по направлениям: «Самая привитая группа», «Лучший куратор» и «Лучший декан».