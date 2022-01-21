Калмыкия присоединится к празднованию 600-летия со дня обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского

Это один из почитаемых дней памяти Святого. Событие случилось 18 июля 1422 года во время восстановления Свято-Троицкой Сергиевой Лавры после ордынских нашествий.

Сергей Радонежский считается покровителем молодежи и символом просвещения, в Элисте в честь преподобного названы улица, часовня, школа, есть сквер с его памятником.

В рамках празднования в республике планируется ряд мероприятий. Так, под эгидой образовательного ведомства пройдут учебно-тематические экскурсии на тему «Элиста православная», конкурсы рисунков и сочинений среди школьников, классные часы и тематические викторины. Выставку в Национальной библиотеке организует Министерство культуры.