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16 февраля, 11:18
НовостиСобытиеРелигия

Калмыкия присоединится к празднованию 600-летия со дня обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского

Калмыкия присоединится к празднованию 600-летия со дня обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского

Это один из почитаемых дней памяти Святого. Событие случилось 18 июля 1422 года во время восстановления Свято-Троицкой Сергиевой Лавры после ордынских нашествий.

 Сергей Радонежский считается покровителем молодежи и символом просвещения, в Элисте в честь преподобного названы улица, часовня, школа, есть сквер с его памятником.

В рамках празднования в республике планируется ряд мероприятий. Так, под эгидой образовательного ведомства пройдут учебно-тематические экскурсии на тему «Элиста православная», конкурсы рисунков и сочинений среди школьников, классные часы и тематические викторины. Выставку в Национальной библиотеке организует Министерство культуры.  

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