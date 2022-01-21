Члены Союза молодежи и ветеранов по стрельбе из лука преподнесли в дар Национальному музею им Пальмова настоящее калмыцкое оружие

Стрелы и кожаный колчан изготовлены мастером Евгением Хюсеевым вручную. Лук выполнен из ясеня с добавлением современных материалов, а стрелы из сосны, с натуральным оперением.

Стоит отметить, что до этого момента в музее было только два вида лука – ойратский и монгольский. За ценный, эксклюзивный подарок, который украсит этнографическую коллекцию галереи, директор культурного учреждения Ирина Мучаева выразила благодарность.