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16 февраля, 10:04
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Члены Союза молодежи и ветеранов по стрельбе из лука преподнесли в дар Национальному музею им Пальмова настоящее калмыцкое оружие

Члены Союза молодежи и ветеранов по стрельбе из лука преподнесли в дар Национальному музею им Пальмова настоящее калмыцкое оружие

Стрелы и кожаный колчан изготовлены мастером Евгением Хюсеевым вручную. Лук выполнен из ясеня с добавлением современных материалов, а стрелы из сосны, с натуральным оперением.

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Стоит отметить, что до этого момента в музее было только два вида лука – ойратский и монгольский. За ценный, эксклюзивный подарок, который украсит этнографическую коллекцию галереи, директор культурного учреждения Ирина Мучаева выразила благодарность.

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