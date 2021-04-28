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27 мая, 15:21
НовостиСтроительство

Защита федеральных трасс в Калмыкии и Астраханской области

Защита федеральных трасс в Калмыкии и Астраханской области

В степном регионе укрепят, так называемыми, слоями износа 80 километров магистрали, из них более половины – на подъезде к Элисте от трассы Р-22 «Каспий», остальное – на автодороге Р-216.

  Речь идет о пяти участках, расположенных в Сарпинском, Кетченеревском районах и в селе Троицкое. Также восстановят покрытие на четырех отрезках дороги в Яшкульском и Целинном районах на трассе Р-216. 

  Работы начнутся летом и продолжатся до окончания дорожно-строительного сезона. На время производства будут действовать локальные ограничения движения на указанных участках.

 

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