Защита федеральных трасс в Калмыкии и Астраханской области

В степном регионе укрепят, так называемыми, слоями износа 80 километров магистрали, из них более половины – на подъезде к Элисте от трассы Р-22 «Каспий», остальное – на автодороге Р-216.

Речь идет о пяти участках, расположенных в Сарпинском, Кетченеревском районах и в селе Троицкое. Также восстановят покрытие на четырех отрезках дороги в Яшкульском и Целинном районах на трассе Р-216.

Работы начнутся летом и продолжатся до окончания дорожно-строительного сезона. На время производства будут действовать локальные ограничения движения на указанных участках.