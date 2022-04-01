Запрет на полеты аэропорту Элисты продлили до 13 мая

Об этом сообщает Росавиация. Напомню, режим временного ограничения полетов, по-прежнему, действует еще в 10 аэропортах юга и центральной части России. Полеты приостановлены в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Для перевозки пассажиров в закрытые аэропорты авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты. Можно вылететь из аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы.