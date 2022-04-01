Сегодня - Международный день сайгака

По традиции, сегодня в Яшкульской многопрофильной гимназии проходит собрание всероссийского экологического клуба «Живое наследие». Юные экологи приехали из нескольких школ района. Они представляют свои творческие проекты по сохранению и приумножению численности краснокнижного животного. Место проведения мероприятия выбрано не случайно. Именно здесь - места обитания дикой антилопы. Там сейчас находится наш корреспондент Ялман Каджаева.

Здесь собрались самые активные экологи из нескольких общеобразовательных учреждений. Ребята презентуют свои проекты и участвуют в конкурсах. Лучшая команда удостоится ценных призов, которые предоставила компания ЛУКОЙЛ. В 2020 году между компанией и Минприроды России было подписано соглашение, в его рамках разработан комплекс мер, которые направлены на сохранение популяции великого животного. До 2024 года планируется выделить 30,5 миллионов рублей. Также в этом году уже идет активная работа по расчистке водозаборах скважин. Компания ЛУКОЙЛ оказала содействие заповеднику Черные земли. Эта работа будет продолжена и до 2024 года будут реализованы дополнительные именно по сохранению великого животного.