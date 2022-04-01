5 мая, 15:27
Долг каждого из нас, заявил Глава республики Бату Хасиков, сделать все для того, чтобы увековечить подвиг начальника штаба отряда спецназначения Андрея Кунакова
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«Наш земляк до конца остался верен воинскому долгу. Ценой жизни спас своих солдат и победил в тяжелейшем многодневном бою. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи, командованием бригады майор Кунаков представлен к присвоению звания «Героя России» посмертно, сообщают представители воинского подразделения. Выпускник Московского военного университета, Андрей Кунаков с первых дней специальной военной операции по освобождению Украины был на передовой.
В родной Элистинской классической гимназии, которую Андрей Кунаков закончил в 2000 году, весть о его гибели отозвалась тяжёлым эхом.