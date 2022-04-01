Долг каждого из нас, заявил Глава республики Бату Хасиков, сделать все для того, чтобы увековечить подвиг начальника штаба отряда спецназначения Андрея Кунакова

«Наш земляк до конца остался верен воинскому долгу. Ценой жизни спас своих солдат и победил в тяжелейшем многодневном бою. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи, командованием бригады майор Кунаков представлен к присвоению звания «Героя России» посмертно, сообщают представители воинского подразделения. Выпускник Московского военного университета, Андрей Кунаков с первых дней специальной военной операции по освобождению Украины был на передовой.

В родной Элистинской классической гимназии, которую Андрей Кунаков закончил в 2000 году, весть о его гибели отозвалась тяжёлым эхом.