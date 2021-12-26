Заповедник «Черные земли» подвел итоги конкурса на лучшую кормушку для птиц

Он проходил в рамках Всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц!». В этом году поступило 530 заявок в трех номинациях: «Традиционная», «Креативная» и «Кормушка из вторичного сырья».

Все «столовые для птиц» участники делали собственноручно. Как отметили организаторы, это хорошая традиция, приучающая детей заботиться о братьях наших меньших, и замечательное творческое занятие.

При этом, если начали подкармливать птиц, то делать это надо регулярно. Иначе можно погубить привыкших к «обеду» пернатых.