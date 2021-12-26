26 января, 17:35
 -3 °C
89,15
78,94
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 января, 19:39
НовостиЭкология

Заповедник «Черные земли» подвел итоги конкурса на лучшую кормушку для птиц

Заповедник «Черные земли» подвел итоги конкурса на лучшую кормушку для птиц

Он проходил в рамках Всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц!». В этом году поступило 530 заявок в трех номинациях: «Традиционная», «Креативная» и «Кормушка из вторичного сырья».

Все «столовые для птиц» участники делали собственноручно. Как отметили организаторы, это хорошая традиция, приучающая детей заботиться о братьях наших меньших, и замечательное творческое занятие.

При этом, если начали подкармливать птиц, то делать это надо регулярно. Иначе можно погубить привыкших к «обеду» пернатых.

7we8ufpjtkazmiuzlaptta

0g6fu43b1_iaqbbhoevnzk

vykizcsa-uildpatntnxsy

eb7ygksvarito3zfrrkndy

ox0gfsiskigbleee222

tereshchenko-klim

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия