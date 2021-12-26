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26 января, 20:14
НовостиКриминал

Информация в сети «Интернет» признана судом запрещенной к распространению

Информация в сети «Интернет» признана судом запрещенной к распространению

 

 Прокуратура Октябрьского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии экстремизму. В результате интернет-мониторинга, на страницах социальной сети были выявлены два сообщества, направленные на поддержку криминальной субкультуры «АУЕ». Напомним, это общественное движение решением Верховного суда России признано экстремистским, и его деятельность запрещена на территории страны.

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