Информация в сети «Интернет» признана судом запрещенной к распространению

Прокуратура Октябрьского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии экстремизму. В результате интернет-мониторинга, на страницах социальной сети были выявлены два сообщества, направленные на поддержку криминальной субкультуры «АУЕ». Напомним, это общественное движение решением Верховного суда России признано экстремистским, и его деятельность запрещена на территории страны.