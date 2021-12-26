Бату Хасиков обсудил с коллегами ключевые моменты по эпидобстановке в республике

Глава Калмыкии отметил, что на данный момент имеется необходимый запас лекарств. Проводится обновление медицинского оборудования, увеличен резерв бригад скорой̆ и неотложной̆ помощи.

«При необходимости расширим коечный фонд», – добавил Глава Калмыкии.

Также Бату Хасиков подчеркнул, что в борьбе с инфекцией помогает и высокий уровень вакцинации жителей. «Всего в республике первично привито 112 000 человек, ревакцинировано – 30 000. Поэтому случаев госпитализации пока немного», – добавил он.

Глава региона выразил благодарность медработникам, которые трудятся в усиленном режиме, и отметил, что в сложных условиях пандемии они демонстрируют самоотверженность и высокий профессионализм.

«Призываю каждого ответственно относиться к своему здоровью, а также к здоровью своих родных и близких», – заключил Глава Калмыкии.