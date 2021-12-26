Запечатлеть Калмыкию для всей страны

Русское географическое общество совместно с Ростуризмом и Почтой России планируют выпустить открытки, которые будут посвящены каждому региону. Принять участие и прислать свои работы на фотоконкурс «Самая красивая страна» может любой желающий уже сейчас. Главный приз в каждой из 10 номинаций - 250 тысяч рублей.

Кроме того, будут выданы 3 специальных приза по 100 000 рублей. Как отметили организаторы, фотографы из степной республики уже начали присылать свои работы