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19 января, 14:11
НовостиОбщество

Запечатлеть Калмыкию для всей страны

Запечатлеть Калмыкию для всей страны

Русское географическое общество совместно с Ростуризмом и Почтой России  планируют выпустить открытки, которые будут посвящены каждому региону. Принять участие и прислать свои работы на  фотоконкурс «Самая красивая страна» может любой желающий уже сейчас. Главный приз в каждой из 10 номинаций - 250 тысяч рублей.

Кроме того, будут выданы 3 специальных приза по 100 000 рублей. Как отметили организаторы, фотографы из степной республики уже начали присылать свои работы

 

 

 

 

 

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