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19 января, 13:44
НовостиСельское хозяйствоЭкология

В этом году продолжится подъем численности мышевидных грызунов в зерносеющих районах республики

В этом году продолжится подъем численности мышевидных грызунов в зерносеющих районах республики

Об этом рассказали в Россельхозцентре. Так, по данным Городовиковского районного отдела, отмечается заселение посевов озимых зерновых культур. К примеру, в одном из хозяйств средняя численность составила от 5 до 10 жилых нор на один гектар. Максимальная численность – до 40. Краевую обработку посевов провели на площади 20 гектаров с использованием зерновой приманки.

В сравнении, в трех хозяйствах Ики-Бурульского района заселение грызунов отмечено на площади 12 гектаров.

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