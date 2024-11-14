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17 ноября, 07:23
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Занятия в «Лагере сильных» в селе Троицкое завершились.

Занятия в «Лагере сильных» в селе Троицкое завершились.

Напомним, его открытие состоялось в сентябре по инициативе казаков Целинного района при поддержке Фонда президентских грантов. В течение 2 месяцев 120 школьников осваивали основы огневой подготовки и тактической медицины. Занятия проходили под руководством ветеранов СВО и сотрудников военно-патриотических объединений. По словам ребят, теперь они владеют всеми необходимыми навыками для службы в армии. Например, разбирать и собирать автомат за 30 секунд, стрелять по мишеням, оказать первую медицинскую помощь пострадавшему на поле боя.

В день торжественного закрытия ребята продемонстрировали приобретённые навыки в военно-тактической игре «Лазертаг». Оценивали их работу инструкторы калмыцкого филиала центра военно-спортивной подготовки «ВОИН»

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