Студенты из ЛНР в фиджитал-центре Элисты

Накануне студенты педагогического университета г. Луганска, среди которых были представители г. Антрацит, победили грантовый конкурс «Больше, чем путешествие», этот приз позволил студентам отправиться в нашу степную столицу.

Гости посетили недавно открывшийся фиджитал-центр. Это событие стало настоящим праздником спорта, объединяющим физические и виртуальные элементы.

Студенты узнали, как новые технологии влияют на спортивные достижения и взаимодействие между спортсменами, попробовав себя в фиджитал-баскетболе, фиджитал-футболе и тактической стрельбе.

Видео и фото: Министерство физической культуры и спорта РК