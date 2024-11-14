Всероссийский день САМБО отметили в Академии борьбы

Юные самбисты отметили Всероссийский день самбо в субботу, в БУ ДО РК «РСШОР по борьбе» им. Балдашинова Т.Л. Более 95 спортсменов разных возрастных групп вышли на ковер, чтобы получить ценный опыт, продемонстрировать свои навыки и спортивный дух в учебно-тренировочных схватках. Оценить мастерство юных самбистов пришел Победитель Первенства Мира по самбо 2024 года Сумьян Гатцаев. Наиболее активных, отметили сувенирами и ценными призами.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК