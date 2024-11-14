17 ноября, 11:37
 2 °C
105,71
100
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 ноября, 07:22
НовостиСобытиеСпорт

Всероссийский день САМБО отметили в Академии борьбы

Всероссийский день САМБО отметили в Академии борьбы

Юные самбисты отметили Всероссийский день самбо в субботу, в БУ ДО РК «РСШОР по борьбе» им. Балдашинова Т.Л. Более 95 спортсменов разных возрастных групп вышли на ковер, чтобы получить ценный опыт, продемонстрировать свои навыки и спортивный дух в учебно-тренировочных схватках. Оценить мастерство юных самбистов пришел Победитель Первенства Мира по самбо 2024 года Сумьян Гатцаев. Наиболее активных, отметили сувенирами и ценными призами.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия