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2 февраля, 10:49
НовостиЭкология

Заметки о сайгаках. На пути к следующему перерождению

Заметки о сайгаках. На пути к следующему перерождению

У самцов степной антилопы, в отличие от других видов диких копытных, относительно короткий жизненный цикл. Полноценно участвовать в гоне рогали могут уже в полуторагодовалом возрасте, но расцвета сил достигают примерно через 2 года.

 По исследованиям ученых советского периода, к возрасту от 2,5 до 5 лет от «стартовой» численности сохраняется около 9% самцов.

Таким образом, большинство самцов участвует в гоне всего один или два раза в течение своей скоротечной жизни.

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