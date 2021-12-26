Заметки о сайгаках. На пути к следующему перерождению

У самцов степной антилопы, в отличие от других видов диких копытных, относительно короткий жизненный цикл. Полноценно участвовать в гоне рогали могут уже в полуторагодовалом возрасте, но расцвета сил достигают примерно через 2 года.

По исследованиям ученых советского периода, к возрасту от 2,5 до 5 лет от «стартовой» численности сохраняется около 9% самцов.

Таким образом, большинство самцов участвует в гоне всего один или два раза в течение своей скоротечной жизни.