Более полутора тысяч 11-классников Калмыкии сегодня пишут итоговое сочинение

Это первое серьёзное испытание выпускников перед ЕГЭ. И только в случае положительного результата ученики могут быть допущены к экзамену. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе написать изложение вместо сочинения.

Предложено 5 тем, длительность экзамена почти 4 часа. У тех, кто не смог присутствовать на сочинении сегодня, будет еще одна возможность получить допуск к ЕГЭ в резервный день, 4 мая.

Напомним, в связи с неблагоприятной эпидситуацией в регионе, Калмыкия не смогла присоединиться ко Всероссийскому дню написания итогового сочинения 1 декабря.