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2 февраля, 11:03
НовостиОбразование

Более полутора тысяч 11-классников Калмыкии сегодня пишут итоговое сочинение

Более полутора тысяч 11-классников Калмыкии сегодня пишут итоговое сочинение

 

 Это первое серьёзное испытание выпускников перед ЕГЭ. И только в случае положительного результата ученики могут быть допущены к экзамену. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе написать изложение вместо сочинения.

Предложено 5 тем, длительность экзамена почти 4 часа. У тех, кто не смог присутствовать на сочинении сегодня, будет еще одна возможность получить допуск к ЕГЭ в резервный день, 4 мая.

Напомним, в связи с неблагоприятной эпидситуацией в регионе, Калмыкия не смогла присоединиться ко Всероссийскому дню написания итогового сочинения 1 декабря.

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