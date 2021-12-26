Сегодня - День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Сегодняшняя дата отмечается в память о событиях 79-летней давности, которые коренным образом переломили ход Великой Отечественной войны. В этот день в 1943 году победой Советской армии завершилась Сталинградская битва, одна из самых ожесточенных и кровопролитных в истории.

В сражении в городе на Волге самоотверженно участвовали бойцы и командиры 3 фронтов – Сталинградского, Юго-Западного и Донского.

«В числе защитников города, снайпер Гаря Хохолов, оборонявший Дом Павлова, лейтенант Морхаджи Нармаев, ставший ученым и писателем, солдат батальона 184-й стрелковой дивизии Николай Кичапов, командир минометного взвода Василий Гаряев, разведчик Федор Комаров и многие другие наши земляки», - отметил Глава Калмыкии.

Бату Хасиков напомнил и о жесточайших боях под поселком Хулхута. Это был самый восточный участок Сталинградской битвы. Здесь вражескую армию остановили и заставили ее отступать. В сражениях принимали участие войска 28-й Армии, освободившей Элисту и многие другие города.

«Огромный вклад в победу в переломной битве Великой Отечественной войны внесла военно-стратегическая железная дорога «Кизляр — Астрахань». Ее построили в прифронтовой полосе уроженцы калмыцких степей. Дорога позволила снабжать армию бакинской нефтью».

В этом году 80-летие со дня завершения строительства этого важнейшего объекта, - отметил Глава Калмыкии. В прошлом году на Мамаевом кургане совместным решением руководства двух регионов был установлен мемориал «Вечная память воинам Калмыкии — защитникам Сталинграда от благодарных потомков».

«Это малая толика того, что мы обязаны делать для увековечения подвига многомиллионного народа нашей Родины. Важно помнить, что мы – потомки славных воинов. Наш долг – сохранить свидетельства очевидцев о военном лихолетье, чтобы и наши потомки берегли историческую правду», - подчеркнул Бату Хасиков.