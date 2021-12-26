Заметки о поведении сайгаков

Заповедник «Черные земли» в своем Instagram-аккаунте опубликовал новое видео про реликтовых животных. На нем запечатлены степные антилопы после окончания гона.

В это время большинство взрослых самцов, которым удалось восстановить свои силы, отделяются от самок, образуя своеобразный «мужской клуб». Такие группы, численностью, в среднем, по несколько десятков особей, откочевывают южнее основных стад сайгаков.

Одну из таких групп удалось заснять инспекторам государственного заповедника во время патрулирования. Увидев автомобиль, животные поспешили скрыться.