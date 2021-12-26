В этом году отмечается 100-летие со дня рождения народного поэта Калмыкии, Героя Социалистического труда Давида Кугультинова

К этому знаменательному юбилею Радио Калмыкии подготовило обновленную версию радиоспектакля по мотивам поэмы-сказки Кугультинова «Цветок, одолевший бурю».

Впервые этот радиоспектакль прозвучал в эфире в 1975 году. Над постановкой работали режиссер Любовь Эльзятинова, звукорежиссер Арслан Лиджиев и редактор Анна Цурюмова. И вот, спустя 47 лет, режиссером Савром Манджиевым проведена кропотливая работа по восстановлению этого радиоспектакля.

Слушайте радиоспектакль по мотивам поэмы-сказки Давида Кугультинова «Цветок, одолевший бурю» в эфире Радио Калмыкии в воскресенье, 23 января в 11 часов 10 минут и в 13 часов 10 минут на частоте 102`7 FМ.