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22 января, 17:32
НовостиОбразование

С этого года региональные школы будут обеспечены доступом к интернету за счет средств федерального бюджета

С этого года региональные школы будут обеспечены доступом к интернету за счет средств федерального бюджета

 

Остальные социально значимые объекты, ранее подключенные в рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», будут обеспечиваться интернетом за счет бюджетов  Российских субъектов. Ответственным органам власти было дано поручение в кратчайшие сроки завершить работу по заключению договоров с операторами связи на оказание услуг по передаче данных для социально значимых объектов.

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