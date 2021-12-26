С этого года региональные школы будут обеспечены доступом к интернету за счет средств федерального бюджета

Остальные социально значимые объекты, ранее подключенные в рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», будут обеспечиваться интернетом за счет бюджетов Российских субъектов. Ответственным органам власти было дано поручение в кратчайшие сроки завершить работу по заключению договоров с операторами связи на оказание услуг по передаче данных для социально значимых объектов.