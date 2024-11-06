Заместитель руководителя Регионального департамента ВГТРК Андрей Никитин награждён Орденом Дружбы
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Указом Президента заместитель руководителя департамента – начальник управления Регионального департамента Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) Андрей Никитин награждён Орденом Дружбы.
В тексте Указа, опубликованном на официальном сайте главы государства kremlin.ru, отмечено, что Андрей Никитин удостоен награды «за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу».