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7 ноября, 14:52
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Заместитель руководителя Регионального департамента ВГТРК Андрей Никитин награждён Орденом Дружбы

Заместитель руководителя Регионального департамента ВГТРК Андрей Никитин награждён Орденом Дружбы

Указом Президента заместитель руководителя департамента – начальник управления Регионального департамента Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) Андрей Никитин награждён Орденом Дружбы.

В тексте Указа, опубликованном на официальном сайте главы государства kremlin.ru, отмечено, что Андрей Никитин удостоен награды «за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу».

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