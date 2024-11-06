Социальный контракт в помощь элистинцам

115 малоимущих граждан в Элисте, чей доход ниже прожиточного минимума, заключили контракт индивидуального предпринимательства, - сообщила в интервью Вестям директор Центра социальной защиты Александра Ханаданова.

Среди тех, кто открыл свое дело и ветеран СВО Эрдни Очир – Араев, решивший возродить строительство старинных юрт - Ишкя гер. В его ремесленной мастерской постоянно кипит работа. Вместе с ним здесь трудятся студенты Элистинских колледжей, увлеченные декоративно-прикладным искусством, применяемым в создании кибиток.

Более подробно о том, как реализуется госпрограмма в калмыцкой столице, расскажем в вечернем выпуске «Вестей Калмыкии».