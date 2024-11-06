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8 ноября, 06:39
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В Калмыкии отмечен рост малого и среднего бизнеса

В Калмыкии отмечен рост малого и среднего бизнеса

По данным Единого реестра малого и среднего предпринимательства, на территории республики ведут свою деятельность свыше 24 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 49,3 %. выше уровня предыдущего периода. Общая численность предпринимателей в регионе на 19750 человек больше, чем в прошлом году.

В поддержку отраслей экономики и частной предпринимательской инициативы в регионе работают специальные государственные программы, национальные проекты.

За 9 месяцев 2024-го на создание общих благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в республике предусмотрено 684,8 млн рублей, из них около 490 миллионов уже освоено.

По трем региональным проектам в Калмыкии в этом году предусмотрена господдержка в объеме более 119 млн. рублей.

В республике по Индивидуальной программе на 2020-2024 годы, при содействии Фонда развития РК, реализуются 69 инвестиционных проектов на общую сумму 4,05 млрд рублей. За это время создано 512 рабочих места, в течение 2024-2026 годов планируется открыть еще 175.

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