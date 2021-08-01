28 сентября, 15:34
Заместитель председателя правительства Калмыкии Наран Кюкеев провел круглый стол по вопросам водоснабжения
Читайте наши новости в Одноклассниках!
В частности, речь шла о состоянии Ики-Бурульского группового водопровода, строительство которого велось с 2006 года.
Напомним, на эти цели было потрачено 5 миллиардов рублей. Но его так и не ввели в строй. Сейчас ведется экспертиза, которая позволит понять, можно ли восстановить объект.
Водозабор - это группировка из 15 скважин, которые располагаются в Ставропольском крае на Северо-левокумском месторождении подземных вод. На сегодня работают только пять скважин