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28 сентября, 15:34
Новости

Заместитель председателя правительства Калмыкии Наран Кюкеев провел круглый стол по вопросам водоснабжения

Заместитель председателя правительства Калмыкии Наран Кюкеев провел круглый стол по вопросам водоснабжения

В частности, речь шла о состоянии Ики-Бурульского группового водопровода, строительство которого велось с 2006 года.

Напомним, на эти цели было потрачено 5 миллиардов рублей. Но его так и не ввели в строй. Сейчас ведется экспертиза, которая позволит понять, можно ли восстановить объект.

 Водозабор - это группировка из 15 скважин, которые располагаются в Ставропольском крае на Северо-левокумском месторождении подземных вод. На сегодня работают только пять скважин

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