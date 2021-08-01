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28 сентября, 14:24
НовостиКриминал

Уроженца Калмыкии осудили на 12 лет за присягу запрещенной в России организации

Уроженца Калмыкии осудили на 12 лет за присягу запрещенной в России организации

Приговор Сергею Манджиеву накануне вынес Южный окружной военный суд. Он обвиняется в участии в террористической группировке, сообщает пресс-служба суда.

Манджиев признан виновным, ему назначено наказание - лишение свободы на срок 12 лет и 4 месяца в колонии особого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. По совокупности с ранним вердиктом Сарпинского районного суда Калмыкии по статье «Изнасилование». Приговор в законную силу не вступил.

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