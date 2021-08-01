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28 сентября, 16:27
НовостиСельское хозяйствоЭкология

Путина в Лаганском районе под угрозой срыва

Путина в Лаганском районе под угрозой срыва

Пугающую картину застали местные охотники и рыбаки. На месте, где раньше была вода, теперь можно проехать на машине. Бригады уже пятый день не могут выйти в море. А до 10 декабря нужно успеть добыть 4 000 тонн водных биоресурсов. На сегодня освоено всего 1 200. А ведь от того, как пройдёт путина, будет зависеть благосостояние многих семей, чей основной доход – рыболовство.

Пути решения проблемы уже обсудили на экстренном совещании. Специалисты Калммелиоводхоза в эти минуты работают на местности, оценивая объём работы. Затем, с помощью земснаряда начнут проводить дноуглубительные работы.

 

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