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10 декабря, 07:39
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В Баку обсудили вопросы обмеления Каспия

В Баку обсудили вопросы обмеления Каспия

Это стало темой первого заседания российско-азербайджанской рабочей группы, в которой принял участие зам Минприроды Калмыкии Юрий Каминов. Было отмечено, что с начала нового тысячелетия уровень воды в Каспийском море стал снижаться ежегодно на 2,4 метра, что негативно влияет на экологию и экономику всех прикаспийских государств. В числе основных климатических факторов обмеления Каспия министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов назвал естественные колебания притока впадающих в море рек и интенсивность испарения с его поверхности, т.е. изменение климата. «Это невозможно остановить, и можно только адаптироваться к происходящим трансформациям», - сказал он.

Стороны обсудили заключение межправительственного соглашения, в котором предусмотрено взаимодействие России и Азербайджана по сохранению биоразнообразия, развитию заповедных территорий и обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

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