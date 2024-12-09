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10 декабря, 11:05
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В Калмыкии в Уланхольской средней школе Лаганского района в День героев Отечества состоялось открытие Парты Героя

В Калмыкии в Уланхольской средней школе Лаганского района в День героев Отечества состоялось открытие Парты Героя

Именная Парта Героя посвящена выпускнику школы Арсену Магомедову. Арсен, награжденный орденом Мужества, погиб в ходе выполнения боевой задачи в специальной военной операции. На церемонии открытия присутствовали родные героя, руководство школы, учащиеся.

Советник директора по воспитанию Фезиле Халилова выразила родным Арсена благодарность за достойное воспитание сына, а также сказала напутственные слова ученикам школы. Участники возложили цветы и почтили память Арсена минутой молчания.

Право сидеть за этой мемориальной партой получают учащиеся, отличившиеся в учёбе, достижениях и общественной деятельности.

Фото: Уланхольская СОШ имени Зая-Пандиты

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