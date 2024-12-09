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10 декабря, 07:28
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В Калмыкии количество самозанятых за год составило 12,7 тыс. человек

В Калмыкии количество самозанятых за год составило 12,7 тыс. человек

Оно увеличилось благодаря господдержке, сообщили в министерстве экономики и торговли республики.

Число самозанятых с начала года выросло на 2,9 тыс. человек. В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" поддержку оказывает республиканский центр "Мой бизнес".

Специальные программы обучения "Архитектура красоты", "Свое дело", семинары, тренинги и мастер-классы проводятся для участников программ. Каждому доступны бесплатные консультации, льготное финансирование, содействие в работе с маркетплейсами, а также помощь в продвижении своих товаров и услуг на международных площадках.

Многие освоили новые для себя профессии - фотограф, флорист, мастер-детейлер, массажист, визажист, мастер маникюра. При этом они отчисляют в бюджет лишь 4 - 6% от суммы своего дохода.

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