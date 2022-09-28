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25 ноября, 13:03
Новости

Заместитель министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК Санал Валетов и заместитель начальника отдела дорожного хозяйства Аркадий Зулаев приняли участие в командно-штабных учениях "Действия органов управления сил и средств функциональны

Заместитель министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК Санал Валетов и заместитель начальника отдела дорожного хозяйства Аркадий Зулаев приняли участие в командно-штабных учениях "Действия органов управления сил и средств функциональны

Как сообщает ведомство, согласно замыслу, в результате выпадения очень сильного снегопада и гололеда, на автомобильной дороге Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" образовался затор протяженностью 2 км. В плену снежной стихии оказалось 200 человек (50 автомобилей, из них 3 рейсовых автобуса).

Также произошло столкновение рейсового автобуса "Сетра" с грузовым автомобилем "КАМАЗ". По предварительным данным в результате ДТП пострадало 25 человек, из них 3 погибло.

Фото из аккаунта Минстрой РК.

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