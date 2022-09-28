Глава Администрации Элисты Шафран Тепшинов провел встречу с участниками проекта Росмолодежи "Больше, чем работа"

Студенты из учебных учреждений Санкт-Петербурга и Краснодара в течение трех дней проходили в Элисте стажировку в Молодежном центре "Инициатива".



"В ходе общения с ребятами отметил, что сегодня такое направление как молодежная политика очень важно для каждого муниципалитета и страны в целом. Поэтому стараемся работать с молодежью в постоянно режиме, проводить для юных жителей города интересные в первую очередь для них мероприятия", - отметил Шафран Тепшинов.



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