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25 ноября, 12:29
Новости

Глава Администрации Элисты Шафран Тепшинов провел встречу с участниками проекта Росмолодежи "Больше, чем работа"

Глава Администрации Элисты Шафран Тепшинов провел встречу с участниками проекта Росмолодежи "Больше, чем работа"

Студенты из учебных учреждений Санкт-Петербурга и Краснодара в течение трех дней проходили в Элисте стажировку в Молодежном центре "Инициатива".

"В ходе общения с ребятами отметил, что сегодня такое направление как молодежная политика очень важно для каждого муниципалитета и страны в целом. Поэтому стараемся работать с молодежью в постоянно режиме, проводить для юных жителей города интересные в первую очередь для них мероприятия", - отметил Шафран Тепшинов.

Фото: https://t.me/tepshinow

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