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25 ноября, 13:34
Новости

В Калмыкии стартовал отбор на предоставление субсидий

В Калмыкии стартовал отбор на предоставление субсидий

Министерство сельского хозяйства РК проинформировало жителей о начале проведения отбора в 2022 году заявок способом запроса предложений в соответствии Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 года № 96.

Срок проведения отбора: дата начала подачи заявок участников отбора – 30 ноября 2022 года в 9:00 часов; дата окончания приема заявок участников отбора – 15 декабря 2022 года до 18:00 часов.

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