Заместитель министра МЧС России Андрей Гурович посетил с рабочим визитом Калмыкию

Сегодня, рамках рабочего визита, заместитель министра МЧС России Андрей Гурович и руководитель ФКУ «Финансово-расчетный центр МЧС России» Мерген Пашнанов посетили Главное управление регионального ведомства.

Руководству МЧС России продемонстрировали современные образцы пожарно-спасательной техники, комплексы с беспилотными летательными аппаратами и подвижный пункт управления.

Андрей Михалович провел рабочее совещание, в котором приняли участие Глава Калмыкии Бату Хасиков и руководящий состав Главного управления. В ходе совещания были подведены и проанализированы итоги деятельности за 1 квартал 2021 года, озвучены планы и перспективы.

В республике активно развивается противопожарная служба. В регионе функционирует 22 добровольные пожарные команды и спланировано создание ещё семи – 2 в текущем году и 5 в период с 2022 по 2024 годы. За отчетный период добровольцы приняли участие в тушении 30 пожаров, что составляет 31,6% от их общего количества и является самым высоким показателем в ЮФО. Процент применения подразделений добровольной пожарной охраны увеличился за счет перепрофилирования и создания новых добровольных пожарных команд.

Также заместитель главы чрезвычайного ведомства в режиме видеоконференцсвязи с субъектами Южного федерального округа обсудил вопросы обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах во время предстоящих длительных майских праздников.

В торжественной обстановке Андрей Гурович поздравил присутствующих с предстоящим профессиональным праздником – Днем пожарной охраны и наградил отличившихся сотрудников ведомственными наградами МЧС России.