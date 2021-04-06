С началом теплого периода начались работы по облагораживанию участков вокруг многоквартирных домов

Помимо управляющих компаний, активное участие в благоустройстве придомовых территорий принимают и сами жильцы. В объектив нашей камеры попали жители седьмого микрорайона Элисты.

Для Екатерины Курбатовой небольшая клумба возле дома стала особенным местом. Здесь она вспоминает о своем сыне, 3 года назад героически погибшим в Сирии. Он посадил дерево перед отправкой на службу.

Пестрые цветники разбиты у каждого подъезда. Чтобы они благоухали и радовали глаз, жители первого корпуса второго дома в седьмом микрорайоне Элисты ежедневно за ними ухаживают. Ярким ковром распустились культурные тюльпаны, нарциссы, мускари. Чуть позже зацветут традесканции, розы, дубки, ирисы. Рассадой делятся с соседями, чтобы зеленых оазисов в городе стало как можно больше.

А вот жители соседнего - первого дома решили обустроить в своём дворе игровую зону для детей. На вырученные от продажи старых лифтов средства они установят площадку. Также планируют засеять газоном футбольное поле. В этом им поможет управляющая компания.

А вот красота улиц и других общественных территорий столицы – зона ответственности Городского Зелёного Хозяйства. В его теплицах - к высадке уже готово свыше 60 тысяч единиц посадочного материала. Самые многочисленные - петуньи. Они неприхотливы в уходе и хорошо переносят летнюю жару. Например, сорт «Гран-при» украсит Аллею Героев.

Непосредственно украшением городских клумб займутся в первых числах мая. В плане озеленения столичных сквера и парков также значится высадка саженцев деревьев.

Так, общими усилиями горожан и ответственных служб Элиста обретает новый весенний облик.