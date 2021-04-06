Сегодня впервые в Калмыкии пройдет городской фестиваль «Районнале»

Местом проведения станет территория бывшей дачи Басана Городовикова. Социально-культурный проект проводится при поддержке фонда Президентских грантов. Это первый шаг к восстановлению здания и двора исторического объекта.

Сегодня здесь организованы арт-проекты фотографов и художников. Будет представлен фудкорт от предпринимателей. Спикеры расскажут о современной музыке, запуске своих брендов и медиа. Свою уникальную программу подготовили и молодые музыканты. Центром фестиваля станет сцена и танцпол.

Участники проекта провели колоссальную работу по облагораживанию территории, команда архитекторов создавала объекты уличной инфраструктуры, инсталляции и амфитеатр.

Старт программы Фестиваля в 13.00. Вход на мероприятие свободный.