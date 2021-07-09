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30 июля, 19:22
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Заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов награжден Орденом «Дуслык»

Заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов награжден Орденом «Дуслык»

Государственную награду Республики Татарстан на торжественной церемонии награждения победителей журналистского конкурса «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо» вручил первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

ГТРК "Татарстан" сообщает, что орденом «Дуслык» отмечают за особые заслуги в укреплении международного авторитета региона, дружбы и сотрудничества между республикой и иностранными государствами, другими субъектами страны, за деятельность во благо процветания Татарстана. Ранее «Дуслык» вручали генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, главе «Газпрома» Алексею Миллеру.

Рифат Сабитов – выдающийся российский медиаменеджер, ведет и широкую общественную деятельность — возглавляет общественный совет при Минцифры России, является председателем комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России.

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