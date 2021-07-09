Заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов награжден Орденом «Дуслык»

Государственную награду Республики Татарстан на торжественной церемонии награждения победителей журналистского конкурса «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо» вручил первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

ГТРК "Татарстан" сообщает, что орденом «Дуслык» отмечают за особые заслуги в укреплении международного авторитета региона, дружбы и сотрудничества между республикой и иностранными государствами, другими субъектами страны, за деятельность во благо процветания Татарстана. Ранее «Дуслык» вручали генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, главе «Газпрома» Алексею Миллеру.

Рифат Сабитов – выдающийся российский медиаменеджер, ведет и широкую общественную деятельность — возглавляет общественный совет при Минцифры России, является председателем комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России.