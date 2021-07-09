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30 июля, 19:30
НовостиМолодёжная политика

Продолжается регистрация на молодёжный форум ЮФО «Ростов»

Продолжается регистрация на молодёжный форум ЮФО «Ростов»

Как сообщает республиканский профильный центр, это образовательная площадка интенсивного обучения, в работе которой примут участие талантливые юноши и девушки со всей страны до 35 лет. В этом году предусмотрены два этапа. Первый – в режиме онлайн – стартует 21 августа. Это ознакомительные лекции по интересным направлениям, мастер-классы, разработка проектов по развитию Родины. Самые активные участники пройдут в офлайн-тур. Он состоится в сентябре. Всего будут представлены 4 профиля: федеральная площадка «Ростов аграрный», «Ростов медийный», «Ростов профессиональный» и «Ростов общественный». Заявку нужно подать на сайте Росмолодежи.

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