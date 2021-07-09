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30 июля, 19:00
НовостиКультура

Юные артисты Калмыкии заняли призовые места на Международном фестивале «Серебряная ласточка»

Юные артисты Калмыкии заняли призовые места на Международном фестивале «Серебряная ласточка»

Он проходил в режиме онлайн. Среди участников - около 200 человек из Монголии, США, Камбоджи, Индонезии, Афганистана, Белоруссии. А также 30 россиян, из которых во второй тур, прошли всего 8. В том числе ребята из республиканского дома народного творчества. В номинации «Сольное пение» лучшим стал Артем Мулаев с композицией «Солг бор». Это финалист детского вокального проекта ГТРК Калмыкия Теегин Айс. А вот неоднократный победитель нашего телевизионного конкурса Санал Мукаев занял третье место среди инструменталистов. Бронза у Равдана Андреева, воспитанника детского ансамбля «Герел». Он выступал в категории «Сольный танец».

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