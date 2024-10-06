Заместитель Генерального директора - руководитель Регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов принял участие в международной конференции «Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации».

В Горно-Алтайске продолжает свою работу Первая международная научно-практическая конференция «Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации».

Объективное изучение истории народов и их взаимодействия – главная тема этого мероприятия. История тюркоязычных народов, как и история славян, все чаще подвергается попыткам переписывания и фальсификации со стороны представителей недружественных для России стран. На встрече эксперты обсудят истоки зарождения тюркской цивилизации, её культуры и письменности, а также историю связей тюрков и славян.

Рифат Сабитов, являющийся председателем комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, отметил, что выбор места проведения конференции не случаен и закономерен.

«Здесь зарождалась и начиналась тюркская цивилизация. В наше непростое время, когда существуют попытки переписать историю, и не только российскую, а вообще всю, я считаю, очень важной Первую международную конференцию, посвященную вопросам зарождения тюркской цивилизации», - говорил он в интервью на «Сибирь 24», - Для сохранения любого народа важно сберечь его самобытную культуру в сплаве с традициями других национальностей, не умаляя ни тех, ни других. Это успешно на протяжении многих десятков лет делает холдинг ВГТРК, поддерживая и развивая вещание на национальных языках», - подчеркнул заместитель Генерального директора ВГТРК.