За последние сутки в Калмыкии выявлено два случая незаконного оборота наркотиков.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД, провели совместный рейд с представителями Госавтоинспекции и Управления Росгвардии.

В рамках рейда при досмотре легкового автомобиля без государственных номеров обнаружили пачку сигарет. В ней находились свертки с веществом растительного происхождения. Житель Элисты, заявил, что собрал коноплю для личного употребления. Вещество направлено на экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение.

В Городовиковске, в рамках уголовного дела, следователи провели обыск в доме местного жителя. В результате изъяли растительное вещество и предметы, используемые для изготовления наркотиков. Экспертиза показала, что найденное вещество - каннабис (марихуана) весом более 41 грамма.

МВД Калмыкии напоминает, что уголовным кодексом РФ за незаконное приобретение, хранение, наркосодержащих растений, перевозку и изготовление наркотических средств, предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет, если же действие совершено в крупном размере – до 10 лет.