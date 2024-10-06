Вчера, в поселке Троицкое были торжественно установлены памятные Доски землякам Сергею Курдюкову и Менькову Сергею, погибшим в зоне СВО.

Сергей Курдюков вырос в селе Троицкое. Во время службы в армии был участником боевых действий в Чечне и военного конфликта в Абхазии. Сергей из семейной династии ветеранов Великой Отечественной войны Михаила и Никиты Курдюковых. Погиб в зоне СВО, награжден посмертно медалью «За храбрость» и орденом Мужества.

Сергей Меньков в зоне СВО был командиром отделения третьей штурмовой группы. Награжден знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени и посмертно орденом Мужества.

На установлении памятных досок присутствовали глава Троицкого СМО Евгений Санджиев, военком района Санджи Лиджиев, юнармейцы, родственники, жители села.

Память о них увековечена, любой, проходящий человек, будет знать, что здесь жили герои.