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8 октября, 09:56
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Вчера, в поселке Троицкое были торжественно установлены памятные Доски землякам Сергею Курдюкову и Менькову Сергею, погибшим в зоне СВО.

Вчера, в поселке Троицкое были торжественно установлены памятные Доски землякам Сергею Курдюкову и Менькову Сергею, погибшим в зоне СВО.

Сергей Курдюков вырос в селе Троицкое. Во время службы в армии был участником боевых действий в Чечне и военного конфликта в Абхазии. Сергей из семейной династии ветеранов Великой Отечественной войны Михаила и Никиты Курдюковых. Погиб в зоне СВО, награжден посмертно медалью «За храбрость» и орденом Мужества.

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Сергей Меньков в зоне СВО был командиром отделения третьей штурмовой группы. Награжден знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени и посмертно орденом Мужества.

На установлении памятных досок присутствовали глава Троицкого СМО Евгений Санджиев, военком района Санджи Лиджиев, юнармейцы, родственники, жители села.

Память о них увековечена, любой, проходящий человек, будет знать, что здесь жили герои.

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