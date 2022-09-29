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21 декабря, 11:11
Новости

Законопроект о борьбе с англицизмами поддержали 4 из 10 жителей Калмыкии

Законопроект о борьбе с англицизмами поддержали 4 из 10 жителей Калмыкии

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие представители экономически активного населения республики. Результаты оказались следующими.

На первом месте среди особенно раздражающих заимствований — слово окей, в список попали также такие слова, как ресепшн, челлендж, триггер, пати, хайп, лайфхак, фейк, лонгрид, коуч, лайтовый, хендмейд, скиллы и многие другие. Напротив, 27% опрошенных не видят смысла в запрете иностранных слов.

Чем старше респонденты, тем больше среди них противников иностранной лексики: если среди опрошенных до 34 лет их 22%, то среди тех, кто старше 45 лет, — уже 46%.

Родители выступают за ограничение использования заимствований чаще, чем бездетные горожане (52% против 34% соответственно).

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