Законопроект о борьбе с англицизмами поддержали 4 из 10 жителей Калмыкии

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие представители экономически активного населения республики. Результаты оказались следующими.



На первом месте среди особенно раздражающих заимствований — слово окей, в список попали также такие слова, как ресепшн, челлендж, триггер, пати, хайп, лайфхак, фейк, лонгрид, коуч, лайтовый, хендмейд, скиллы и многие другие. Напротив, 27% опрошенных не видят смысла в запрете иностранных слов.



Чем старше респонденты, тем больше среди них противников иностранной лексики: если среди опрошенных до 34 лет их 22%, то среди тех, кто старше 45 лет, — уже 46%.



Родители выступают за ограничение использования заимствований чаще, чем бездетные горожане (52% против 34% соответственно).