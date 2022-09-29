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21 декабря, 18:35
Новости

Пункт временного размещения вынужденных переселенцев из СВО в Городовиковске

Пункт временного размещения вынужденных переселенцев из СВО в Городовиковске посетил официальный представитель Федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» в Калмыкии Владимир Омельчак. Вместе с ним туда прибыли священнослужители Элистинской и Калмыцкой епархии Русской православной церкви. Напомню, там находятся жители Херсонской области. Всего их 35 человек. Гости ответили на волнующие их вопросы, а в завершение встречи поздравили и вручили детям подарки по случаю Дня Святителя Николая Чудотворца.

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